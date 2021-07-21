الأربعاء 21-07-2021
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الأربعاء، 21-07-2021 04:38 م

السلط .. نظف سلاحه فغافلته رصاصة فمات

ن
تعبيرية


الوكيل الإخباري - لم يهنأ بعيد الأضحى المبارك ، فجاء الموت مسرعا إليه ، بعد أن غافلته رصاصة ، خلال قيامه بتنظيف مسدس يقتنيه في محافظة السلط .

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الحادثة ، وفق مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري" حدثت أول أيام عيد الأضحى - أمس الثلاثاء - حيث شاءت الأقدار ، أن تنتهي حياة الشاب ، بعيار ناري استقر في رأسه ، ما أدى إلى وفاته .

 

السلط ، شهدت الحادثة ، على وقع صدمة عائلته ومحبيه ، التي تزامنت الفاجعة مع مناسبة عيد الأضحى ، ما يزيد الحسرة والألم .

 

وقد باشرت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الحادثة ، للوقوف على ملابساتها .

 


 




 

 


 

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