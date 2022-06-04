السودان .. يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة

الوكيل الإخباري - في جريمة بشعة، أقدم رجل على قتل زوجته الحامل نتيجة الضرب المبرح بالعصا وذلك بمنطقة الثورة صابرين الحارة 40 في السودان ووفق صحيفة الدار الاجتماعية ، وحوالي السابعة مساء أمس الجمعة افتعل شجاراً مع زوجته الحامل فى شهرها الرابع وقام بضربها ومن ثم أخذ عصاة، وانهال عليها بالضرب في أجزاء متفرقة من جسدها ومن ثم قام بضربها على رأسها حتى أغمي عليها.

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و الزوجة القتيلة لديها 7 أطفال من زوجها المتهم،على ضوء ذلك تم تبليغ الشرطة التي هرعت إلى مكان وقوع الجريمة وتم التحرز على مكان الحادثة ورفع البصمات وقامت شرطة مسرح الجريمة بعمل كافة الإجراءات الفنية اللازمة وأخذ الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم ودون له بلاغا تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وتواصل السلطات التحري مع المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة.

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