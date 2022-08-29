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الإثنين، 29-08-2022 04:35 م

السويد .. ظبي ينطح حارسه في حديقة حيوان حتى الموت

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الوكيل الإخباري-أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين بأن ظبيا نطح حارسه في حديقة حيوان سويدية حتى الموت.

وذكر متحدث باسم الشرطة للإذاعة السويدية أن الرجل أراد نقل الحيوان إلى الحظائر بعد إغلاق الحديقة مساء الأحد. وقال: "شيء ما حدث فيما يتعلق بهذا الأمر أدى إلى نطح الظبي له".

وينتمي الحيوان لنوع من الظباء تعرف باسم إيلاند، والذي يعتبر أضخم الظباء في العالم.

ووفقا لمالك حديقة الحيوان، ريتشارد بيرجلوند، كان الموظف يتمتع بخبرة لأعوام كثيرة.

وقال بيرجلوند، الذي كان حاضرا وقت وقوع الحادث، للإذاعة السويدية: "إنه ليوم حزين ... أردنا إطعام الحيوانات وفجأة هاجمنا. لم نواجه أي مشاكل مع الحيوانات من قبل".

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