الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 21-12-2021 09:06 ص

السير: تباطؤ حركة المركبات بسبب هبوطات في شوارع عمان

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الوكيل الإخباري - قالت غرفة عمليات إدارة السير في مديرية الأمن العام، تعاملت مع اعطال عدة سيارات بسبب وجود هبوطات في شوارع العاصمة عمان، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية على معظم أرجاء الأردن.اضافة اعلان


وبين النقيب موفق الخطبا من غرفة العمليات، أن هذا الهبوط سبب في مناطق دخلة الخطوط الملكية ما بعد الدوار السابع، ومنطقة دوار المعارك باتجاه دوار خلدا، وفي حرم منطقة دوار صويلح باتجاه اشارات الدوريات الخارجية سابقا.

واوضح أن هذه الهبوطات سببت تباطؤ في حركة سير مركبات، فيما تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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