السير: تدهور وانقلاب مركبة سبب تباطؤ حركة السير بشارع الأردن

الوكيل الإخباري - دعت ادارة السير السائقين إلى توخي الحذر، خلال القيادة بشارع الأردن للسير الواقع بعد جسر ياجوز المتجه نحو مستشفى الملكة علياء العسكري، بسبب وقوع حادث تدهور وانقلاب مركبة على أقصى يمين الطريق .



وقالت الإدارة إن الحادث سبب تباطؤ في الحركة المرورية، منوهة إلى أن الكوادر المتواجدة حالياً تعمل على تسييرها.



وطلبت من السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع ، لحين رفع المركبة والتعامل مع أثر الحادث.

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