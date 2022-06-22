الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

كتيبة المغاوير/ 61 تنفذ التمرين “جبل 3” مع القوات الخاصة الفرنسية

الاقتصاد الرقمي: إطلاق تطبيق للهواتف الذكية لتحميل الفواتير قريبا

ولي العهد يستضيف الفتى محمد نوح العنانزة

إصابة شخصين بحادث دهس في عمان

سوريا تعلن موعد عودة مطار دمشق الدولي للخدمة

الملك عن زيارة بن سلمان: شرّفت دارك وأهلك

ولي العهد عن زيارة الأمير محمد بن سلمان: سادتها روح المودة والإخاء

روسيا.. روبل ذهبي لمواجهة العقوبات

ارتفاع الدخل السياحي للمملكة الى 1.698 مليار دولار لنهاية أيار

حل مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في الكويت

الأربعاء، 22-06-2022 03:28 م

السير: تدهور وانقلاب مركبة سبب تباطؤ حركة السير بشارع الأردن

290060021_339813354988513_6867672436619813111_n


الوكيل الإخباري - دعت ادارة السير السائقين إلى توخي الحذر، خلال القيادة بشارع الأردن للسير الواقع بعد جسر ياجوز المتجه نحو مستشفى الملكة علياء العسكري، بسبب وقوع حادث تدهور وانقلاب مركبة على أقصى يمين الطريق .

وقالت الإدارة إن الحادث سبب تباطؤ في الحركة المرورية، منوهة إلى أن الكوادر المتواجدة حالياً تعمل على تسييرها. 

وطلبت من السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع ، لحين رفع المركبة والتعامل مع أثر الحادث.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور في مصر

الدفاع المدني مع لوغو

إصابة شخصين بحادث دهس في عمان

طالبة-جامعة-المنصورة

محادثة مسربة.. نقاش صادم لفتاة المنصورة مع صديقتها قبل قتلها

2019_08_15_09_19_212319

وفاة ثمانيني سقط عن شرفة منزله في عمّان

main_image62b2bb1f1c2bf

وفاة ثانية بحادث طريق البترول في إربد

الأمن العام

الامن العام : إصابة طفل برصاصة طائشة في مادبا

أخبار متعلقة
2019_08_15_09_19_212319

وفاة ثمانيني سقط عن شرفة منزله في عمّان

main_image62b2bb1f1c2bf

وفاة ثانية بحادث طريق البترول في إربد