السير : وفاتان بحادثي دهس في عمّان

الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير الملازم كفاح الهزايمة، إن كوادر الإدارة تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 351 حادثا مروريا منها 331 حادثا أضرار مادية و21 حادثا إصابات بشرية.

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وأضاف الهزايمة، في التقرير المروري اليومي، أنّ كوادر الإدارة تعاملت مع حادث دهس نتج عنه وفاة في منطقة الجويدة إلى جانب وفاة أخرى بحادث دهس في منطقة النزهة لشاب يبلغ من العمر 33 عاما.



ولفت إلى أن كوادر الإدارة تعاملت مع حادث مروري بين مركبتين دون وقوع إصابات بشرية عند جسر الملكة زين، مشيرا إلى أنه التعامل مع حادث بين مركبتين على طريق الجامعة الأردنية.



ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والابتعاد عن استخدام الهاتف النقال.

