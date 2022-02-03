السير يعلن عن خطة مرورية للمنخفض الجوي - تفاصيل

الوكيل الاخباري - قال مندوب إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام الملازم كفاح الهزايمة، إن الإدارة وضعت خطة مرورية شاملة لليوم الخميس الذي من المتوقع أن يشهد حركة مرورية نشطة.

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واشار الى انه تم وضع خطة مرورية خلال المنخفض القادم، تضمن توزيع الكوادر على الطرق ومداخل العاصمة عمان، لتنظيم الحركة المرورية.

واشار الى ان الإدارة تتلقى الملاحظات من خلال غرفة العمليات أو مجموعات الإدارة المتواجدة لخدمة المواطنين.



ودعا المواطنين إلى الالتزام بالسلامة العامة إلى جانب التأكيد على الابتعاد عن المخالفات الخطرة؛ للوصول إلى بيئة مرورية آمنة.