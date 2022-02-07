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السير: 35 إصابة اثر 430 حادث مروري خلال 24 ساعة

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الإثنين، 07-02-2022 08:51 ص

السير: 35 إصابة اثر 430 حادث مروري خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير ، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 430 حادثاً مرورياً في مختلف مناطق المملكة، نتج عنها 35 إصابة، دون وقوع أي وفيات.

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وأضاف الخطبا، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الاثنين، أنه نتج عن الحوادث تسجيل إصابتين بليغتين و 33 إصابة متوسطة.


وحول الحركة المرورية، بيّن أنه تم التعامل مع تعطل مركبة بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية، صباح الاثنين، ما سبب ازدحاما مروريا بسيطا.

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