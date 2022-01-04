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السير: 422 حادثاً خلال 24 ساعة

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الثلاثاء، 04-01-2022 09:01 ص

السير: 422 حادثاً خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال الملازم كفاح الهزايمة، من غرفة عمليات إدارة السير، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع 422 حادثاً مرورياً مختلفاً في المملكة.

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وبيّن الهزايمة، أنه سجل في العاصمة عمّان 305 حوادث، 295 حادثاً منها نتج عنه اضرار مادية و10 حوادث نتج عنها إصابات مختلفة. 


وأشار إلى أنه سُجل في مختلف محافظات الأردن 122 حادثاً، 177 منها نتج عنها أضرار مادية و5 حوادث نتج عنها إصابات متوسطة. 


وأكد على أن الحركة المرورية التي شهدتها العاصمة عمان، صباح اليوم الثلاثاء، متوسطة وانسيابية على جميع المداخل الرئيسية.

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