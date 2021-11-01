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الإثنين، 01-11-2021 09:38 ص

الشرطة البرازيلية... مقتل 25 شخصا يشتبه في أنهم لصوص بنوك

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية يوم الأحد إن ما لا يقل عن 25 شخصا يشتبه بأنهم لصوص بنوك لقوا حتفهم في اشتباكين مع الشرطة البرازيلية.

وقع الحادثان بالقرب من مدينة فارجينها بالولاية نتيجة لعملية مشتركة بين شرطة ولاية ميناس جيرايس وشرطة الطرق السريعة الاتحادية للقضاء على عصابة لصوص البنوك التي شنت عددا من الهجمات الجريئة في المنطقة. ولقي 18 مشتبهاً بهم حتفهم في الاشتباك الأول بينما لقي سبعة حتفهم في الهجوم الثاني.

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وشن لصوص بنوك سلسلة من الهجمات الجريئة في جميع أنحاء البرازيل هذا العام مستهدفين بنوكا في مدن إقليمية صغيرة.

 

المصدر - البيان 

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