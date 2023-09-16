السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على سيدة في جبل عمّان

دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي

السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله

"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (USA for UNFPA )

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

السبت، 16-09-2023 04:53 م

الشرطة العراقية تقبض على رجل قتل زوجته وأخفاها لاشهر - صور

3624960_1689835672


الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة محافظة النجف في العراق اليوم السبت القبض على رجل قتل زوجته وأخفاها في منطقة نائية ثلاثة أشهر.

وذكرت في بيان صحفي أن "مركز شرطة العباسية تلقى بلاغا من امرأة حول اختفاء ابنتها المتزوجة وأحيلت الشكوى إلى شعبة العباسية لمكافحة الإجرام وشكل فريق عمل للتحقيق وكشف عن جريمة قتل غامضة لإمرأة عمرها ثلاثين سنة".

اضافة اعلان

 

وأضافت: "بعد أن طلبت والدتها التحقيق في اختفائها وبعد جمع المعلومات والاستفسار شك الفريق بزوجها وتمكن من استدراجه إلى محافظة النجف الأشرف وبكمين محكم قبض عليه".

وتابعت: "بعد التعمق بالتحقيق معه لساعات اعترف بقيامه بقتل المجنى عليها بواسط سلاح ناري نوع مسدس في منطقه هور أبو نجم وهي منطقة نائية تبعد عن دار الزوجية نحو 20 كيلو مترا".

 

وأضافت: "اصطحب المتهم إلى محل الحادث وبدلالته عثر على رفاة المجني عليها وهي بقايا ملابس نسائية وعظام، لأن حادثة القتل مضى عليها ثلاثة أشهر". 

 


 


 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11466292661694778282

شرطة بريطانيا تتهم 3 أشخاص بقتل طفلة.. بينهم والدها

٥٥٥

فيديو - مقتل شاب عربي بوسط شارع في تركيا

٧

فيديو يدمي القلوب لأم مصرية فقدت عائلتها في ليبيا

اسعاف مصر

لهذا السبب .. أنهى حياة طفلين بطريقة مروعة في مصر

1

مأساة عائلة فلسطينية.. رحلت من لبنان إلى درنة

ؤؤ

تفاصيل بشعة.. بركان غضب في العراق بعد مقتل الطفلة "ريتاج"

أخبار متعلقة
11466292661694778282

شرطة بريطانيا تتهم 3 أشخاص بقتل طفلة.. بينهم والدها

ؤؤ

تفاصيل بشعة.. بركان غضب في العراق بعد مقتل الطفلة "ريتاج"

293355ed-f861-4f5b-a0e3-5c37e275e6f2

كتمت أنفاسهما بفوطة.. مصرية تنهي حياة فلذتي كبدها