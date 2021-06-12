السبت 12-06-2021
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السبت، 12-06-2021 10:43 ص

الصين .. مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء تسرب كيميائي

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء تسرب كيميائي وقع في ولاية قويتشو في جنوب غرب الصين.

وأضافت الوسائل أنه في الساعة 0:12 من صباح اليوم السبت، وصل إلى الدائرة المحلية للأمن الاجتماعي بلاغ بأن أشخاصا أغمي عليهم أثناء أعمال تفريغ فورمات الميثيل في منطقة التنمية الاقتصادية والفنية بمدينة غوييانغ.

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وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأجرى الخبراء تفتيش الحالة البيئية في مكان الحادث. وأظهرت نتائجه أن نوعية الجو فيها على المستوى الطبيعي.

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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