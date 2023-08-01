الضرب بأداة صلبة حتى الموت .. قرار سعودي بحق شخص اعتدى على زوجة أبيه

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في منطقة حائل.

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وقالت الوزارة إن راضي بن هنى بن عائض القلادي الرشيدي، سعودي الجنسية، أقدم على قتل زوجة أبيه صالحة بنت محمد بن دبلان الرشيدي، سعودية الجنسية، وذلك بعد الاعتداء عليها بالضرب في أيام متعاقبة بأداة صلبة، وتعذيبها بتقييد يديها ورجليها، وعدم إسعافها مما أدى إلى وفاتها.



وذكرت أن المتهم دفن زوجة أبيه خارج البنيان ولم يبلغ عن ذلك.

وأفادت بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.



وأشارت إلى أنه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.



وأضافت في بيان "ولأن ما قام به الجاني عمل محرم وجرم عظيم وفيه استهتار بالنفس البشرية وسفك للدماء المحرمة واعتداء بحق المجني عليها وهي تحت رعايته وتعذيبها وتكبيلها وحبسها مع جسامة الإصابات وعدم إسعافها، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".



وأكدت أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني راضي بن هنى بن عائض القلادي الرشيدي يوم الاثنين 31 يوليو بمنطقة حائل.

روسيا اليوم