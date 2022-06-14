الطب الشرعي يدلي بتفاصيل مصرع زوجة على يد زوجها في مصر

الوكيل الإخباري-كشف تقرير الطب الشرعي في مصر تفاصيل وفاة سيدة وجدت معلقة في سقف حبل بغرفتها حيث اتضح انها جريمة قتل وليست انتحار.

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وكان قد حاول زوجها جاهداً تضليل العدالة عبر الإدلاء بأقوال تفيد بأن زوجته تعاني من حالة نفسية حادة جعلتها تقدم على الانتحار، إلا أن الضابط المناوب كان له رأي آخر، فحيثيات الواقعة تشير إلى وجود جريمة وشبهة جنائية.



وجاء في تقرير الطب الشرعي عن الجثة: «حالة الحبل الملتف حول رقبة المجني عليها يختلف في الانتحار عنه في الخنق، ووضع جثة الزوجة والحبل المستخدم يشير إلى أنّ هناك محاولة عنف، وأنّ المجني عليها توفيت بفعل اسفكسيا الخنق، حيث تبيّن أنّ الخنق بالحبل أدى إلى كسر في الغضروف وانسداد المسالك الهوائية، ما أدى إلى وفاتها في الحال، ليؤكد الطبيب الشرعي أنّ الواقعة ليست انتحارا، وأنّ هناك شبهة جنائية».



وبمجرد الانتهاء من مناظرة الجثة والمعاينة من قبل المحققين، بدأ فريق البحث مواجهة الزوج بما جاء في المعاينة ومناظرة الجثة، ومناقشة عدد من الجيران الذين أكدوا أنّ الزوج خرج في وقت مقارب لتوقيت العثور على الجثة، ولم يدخل أحد أو يخرج من المنزل.



وبيّن محضر الشرطة أنّ الزوج بدأ نفي الاتهامات، وقال إنّ زوجته تعاني من مرض نفسي، وأنّها تخلصت من حياتها، وعقب ظهور الأدلة والتحريات بدأ الاعتراف بجريمته، قائلا إنّه تخلص منها لسوء سلوكها، وخنقها، ثم أحضر سلما وصعد عليه وحمل الجثة، وعلقها في سقف صالة المنزل، لتظهر الواقعة على أنّها انتحار وليست قتل.



وتم الحكم على الزوج بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد .

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