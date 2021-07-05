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الإثنين، 05-07-2021 09:46 ص

الطرق الخارجية لم تشهد أية حوادث مرورية منذ صباح الأحد

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الوكيل الإخباري - أكد النقيب سفيان العتوم من غرفة عمليات الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، أن الطرق الخارجية لم تشهد أية حوادث مرورية منذ صباح أمس الأحد.اضافة اعلان


وعزا العتوم، ذلك إلى تكثيف الرقابة المرورية على الطرق الخارجية بشأن المخالفات الخطرة والتزام السائقين.

وأشار إلى أن الطرق الحيوية في مختلف مناطق المملكة تشهد حركة نشطة في السير منذ الصباح، لافتا إلى عدم وجود أية عوائق على الطرق.

وأضاف أنه تم توزيع الدوريات للدلالة والإرشاد ومراقبة حركة السير اثناء تنقل المواطنين على الطرق الخارجية وضبط المخالفات الخطرة بالدرجة الأولى.

 




 

 


 

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