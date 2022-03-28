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الإثنين، 28-03-2022 12:10 م

العثورعلى جثة مواطن داخل سيارة بساحة ترابية في الكويت

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الوكيل الإخباري - أحيلت جثة مواطن في العقد الرابع من عمره، عثر عليها داخل مركبة متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة المهبولة إلى ادارة الطب الشرعي، لكشف سبب الوفاة ووقتها.

وقال مصدر أمني، لصحيفة "القبس" إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالواقعة، فتحرك على الفور رجال المباحث والنجدة والأمن العام ووكيل النائب العام إلى الموقع، ووجدوا الجثة في بداية حالة التحلل، فجرى استدعاء رجال الأدلة الجنائية لنقلها إلى الطب الشرعي حيث دلت المعاينة الأولية أن الوفاة مر عليها نحو 5 أيام.

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الامارات نيوز

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