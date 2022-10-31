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الإثنين، 31-10-2022 07:51 ص

العثور على أسرة ميتة في منزلها بجنوبي فرنسا

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الوكيل الإخباري - عثر على طفلين ووالديهما ميتين بمنزلهم في إقليم "بريتاني" على الساحل الجنوبي لفرنسا.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن قتل أفراد الأسرة يبدو أنه يرتبط بانفصال الوالدين، وفقا لما أعلنه مكتب المدعي العام في مدينة "بريست" يوم الأحد.

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ووفقا للتقرير، فقد عثرت خدمات الطوارئ على الرجل/41 عاما/ مشنوقا. وعلى طفليه /8 أعوام/ و/11 عاما/ راقدين ميتين في سريريهما، وزوجته /38 عاما/ جثة هامدة.


وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الجثث لم تكن بها إصابات خارجية ولم يكن هناك دليل على استخدام أسلحة. ومن المفترض أن توفر عمليات التشريح معلومات عن أسباب الوفاة.


وكان رجال الدرك والإطفاء قد توجهوا إلى المنزل الواقع في قرية "كارانتيك" صباح الأحد لأن أم المرأة لم تتمكن من الوصول إليها منذ يوم السبت واتصلت بخدمات الطوارئ.

 

البيان 

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