العثور على جثة ابنة ملحن خليجي داخل شقة في مصر

الوكيل الإخباري - أكدت أجهزة الأمن المصرية العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وكشفت مصادر قضائية أن وفاة ابنة الملحن ليس فيها شبهة جنائية، وأن العاملة المنزلية عثرت عليها متوفاة في سريرها.

اضافة اعلان

وقررت النيابة العامة المصرية، تشريح جثمان الفتاة البالغة من العمر 24 عاما، لبيان أسباب الوفاة رسميا، وكلفت الطب الشرعي بموافاتها بنتائج الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها بشأن الواقعة. وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وتبين من خلال إجراء الصفة التشريحية، أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة، وأن المتوفية كانت تعاني من المرض منذ فترة ومكثت داخل أحد المستشفيات وخرجت مؤخرا، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة ووضعها تحت تصرفها، للتصريح بالدفن وتسليم الجثة للسفارة التابعة لها لإنهاء إجراءات نقل الجثمان لمسقط رأس المتوفية.



وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الفتاة التي تحمل جنسية عربية ووالدها ملحن موسيقي شهير، وتمت مناظرة الجثمان وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في مصر.

المصدر - البيان