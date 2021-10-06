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الأربعاء، 06-10-2021 08:38 م

العثور على جثة المشتبه بتورطه في انفجار غوتنبرغ في السويد

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الوكيل الإخباري - عثرت الشرطة السويدية على جثة شخص يشتبه بتورطه في انفجار خطر وقع في مدينة غوتنبرغ السويدية قبل نحو أسبوع.

وقال مكتب المدعي العام في السويد إنه تم العثور على جثة رجل، في مسطح مائي، بوسط ثاني أكبر مدينة في البلاد، صباح اليوم، وتم بالفعل التعرف إلى هويته.

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وكان عدد من الأشخاص قد أصيبوا بجروح بالغة إثر انفجار كبير في المدينة السويدية.


وذكرت الشرطة السويدية ، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي أنيدال وأسفر عن حريق.


وذكرت محطة «سي في تي» الإذاعية ووسائل إعلام السويدية أخرى أنه تم نقل 23 شخصاً إلى المستشفى.


وبحسب التقارير، فإن معظم الإصابات طفيفة، ولكن يعاني البعض إصابات بالغة.

 

المصدر - البيان 

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