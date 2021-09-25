العثور على جثة سائح ألماني في فندق بالعاصمة النيبالية كاتماندو

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة في نيبال أنه تم العثور على سائح ألماني متوفيا بأحد فنادق الضاحية السياحية لكاتماندو.



وتم العثور على جثته في وقت متأخر أول من من أمس في فندق بيهاني.

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وكان يقيم الرجل هناك في الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لمدير الشرطة راميش كومار باسنت.



وقال كومار، أمس، إن الشرطة تنتظر تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة.



وذكر أن الشرطة تواصل تحقيقاتها.



ووفقاً للشرطة، تم إرسال الجثة للتشريح بعد مشاورات مع السفارة الألمانية في كاتماندو.

وكان الرجل يقيم في نيبال بتأشيرة سفر سياحية.

المصدر - البيان