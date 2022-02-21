العثور على جثة سائق شاحنة في العبارة الإيطالية المنكوبة

الوكيل الإخباري - أعلن رجال الإطفاء أنه عُثر على جثة سائق شاحنة يوناني بعد ظهر أمس في شاحنة متفحمة على متن العبارة الإيطالية التي لا تزال تحترق قرب جزيرة كورفو اليونانية.



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وأكد خفر السواحل اليونانيون أن سائق الشاحنة اليوناني، البالغ 58 عاماً، هو الضحية الأولى بين الركاب الـ12، وهم سائقو شاحنات، الذي فقدوا بعد الحريق.



وأضاف المصدر أنه عُثر صباحاً على أحد السائقين المفقودين حياً، وهو بيلاروسي يبلغ 21 عاماً، في آخر السفينة أثناء قطر العبارة على بعد أقل من 3 كيلومترات شمالي كورفو.



وأثار العثور على هذا الراكب حياً بعد 50 ساعة على نشوب الحريق في العبارة، تفاؤل السلطات وأقارب المفقودين.



لكن عملية أُطلقت لإنقاذ أربعة إلى خمسة ركاب آخرين مفقودين يُفترض أنهم أحياء أدت إلى العثور على الجثة المتفحمة لرجل في شاحنة متوقفة في مرآب العبارة، بحسب عناصر الإطفاء اليونانيين.

ولا يزال عشرة سائقي شاحنات في عداد المفقودين، وهم سبعة بلغار ويونانيان وتركي بحسب السلطات.





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