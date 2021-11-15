الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 02:00 م

العثور على جثة مصري مفصولة الرأس والأمن المصري يكشف التفاصيل

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الوكيل الإخباري - عثر رجال مباحث القاهرة في منطقة السلام في مصر على جثة رجل مفصولة الرأس، وملقاة داخل محل عمله.

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وجاءت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالي بمنطقة اسبيكو، دائرة القسم، بالعثور على جثة صاحب سوبر ماركت مقتولا داخل محله في مصر .

وتجري مباحث قسم شرطة السلام تحريات مكثفة لكشف غموض الحادث.

 

وتشير التحريات الأولية المصرية إلى أن الجريمة بدافع السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يستقلان توك توك.

 

وتحرر بذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في مصر .

 

المصدر - لبنان 24 

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