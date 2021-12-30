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الخميس، 30-12-2021 11:38 م

العثور على مديرة أعمال عائلة كارداشيان مقتولة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان صحافي أصدرته عن العثور على جثة نجيلا كوكاوسكي (55 عاماً) مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة، والمختفية منذ 22 ديسمبر الحالي، جثة داخل صندوق سيارتها في لوس أنجلوس.اضافة اعلان


وأضافت الشرطة في بيانها أنه من المحتمل أن تكون مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة ضحية جريمة قتل، بعدما ذكر تقرير الطب الشرعي أنّها تعرّضت للخنق ولإصابات شديدة في الرأس والرقبة.


وذكرت صحيفة “فارايتي” أنه “تم بالفعل القبض على مشتبه به. لكننا لا نعرف حتى الآن الدافع وراء هذه الجريمة”.

 

وأوضحت أن كوكاوسكي شوهدت للمرة الأخيرة في منطقة شيرمان أوكس بولاية كاليفورنيا، وأن المشتبه به هو صديقها جيسون باركر البالغ من العمر 49 عاماً.


ونعت عائلة كارداشيان الراحلة في بيان جاء فيه: “كانت الأفضل حقاً، لقد اهتمت بكل واحدة منا وحققت المستحيل، سنفتقدها كثيراً. تعازينا الصادقة لعائلتها وأحبائها في هذه الأوقات الصعبة”.

 




 

 


 

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