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الثلاثاء، 12-09-2023 10:37 ص

العثور على مشرد مطعونا بشوكة في رقبته داخل قطار ببرلين

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الوكيل الإخباري - عثر على رجل مشرد مطعونا بشوكة في رقبته داخل قطار ببرلين ، حسبما ذكرت قوات الأمن في محطة النقل العام "تسوأولوجيتشر جارتن" في العاصمة الألمانية يوم الاثنين.

ونقل عمال الإنقاذ الرجل إلى المستشفى، حسبما قالت الشرطة الاتحادية يوم الاثنين. ووفقا للتقرير، لم تكن إصابات الرجل مهددة للحياة.

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وبسبب الحواجز اللغوية وتسمم الرجل، لم يتمكن في البداية من إعطاء أي معلومات عن الحادث الذي وقع في القطار العام "إس 7" .


وبدأت الشرطة الاتحادية تحقيقا وطلبت من الشهود التقدم للإدلاء بشهاداتهم.

 

البيان 

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