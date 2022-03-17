العراق.. رفضت الزواج منه فانتقم بعبوة ناسفة

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة القضاء العراقية، تفاصيل جريمة تفجير أحد المدانين عبوة ناسفة في منزل عمّته؛ بسبب رفضها تزويج ابنتها إليه، ما تسبب بمقتل ابن عمته، وذلك في العاصمة بغداد.

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وقالت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء، إن "شابا أقدم على تفجير عبوة ناسفة كان قد وضعها في بيت عمته؛ لرفضها زواجه من ابنتها، في إحدى مناطق جنوب شرق بغداد، إذ أن المتهم خطب ابنة عمته أكثر من مرة، إلا أنه جُوبِهَ بالرفض؛ لعدم توافق التحصيل العلمي بين الطرفين".



ووفقا للصحيفة، فإنه "في اليوم التالي، وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا، كان المجني عليه، ووالدته، وأخته، بداخل الدار يتناولون وجبة الغداء، وبعد الانتهاء من الطعام، توجه المجني عليه (ابن عمته) إلى غرفة النوم لإعداد ملابسه؛ لغرض مغادرة الدار لكونه يمارس لعبة كرة القدم، وبعد دخوله للغرفة قام المتهم بالاتصال على جهاز الموبايل المربوط بالعبوة الناسفة، مما أدى إلى انفجارها".

لبنان 24

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