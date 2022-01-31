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الإثنين، 31-01-2022 04:10 م

العراق.. كشف جريمة قتل وقعت قبل 19 عاما

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الوكيل الإخباري - تمكنت شرطة محافظة ذي قار جنوب العراق من الكشف عن جريمة قتل وقعت عام 2003 في المحافظة.

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وقالت الشرطة إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار، ومن خلال التحقيق مع أحد المتهمين، تمكن قسم شرطة الحسن المجتبى من كشف جريمة قتل وقعت في عام 2003".


وأضافت أن "المتهم (م. ح. ع.) 46 عاما، والذي ألقي القبض عليه من قبل الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقضاء سوق الشيوخ على قضية تهديد، اعترف بجريمة قتل ضمن قاطع مركز شرطة سوق الشيوخ بالمحافظة".

 

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم توقيف المتهم استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وإحالته إلى جهة الطلب أصوليا".

 

لبنان 24 

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