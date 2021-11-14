العريس تهور في ليلة العمر.. حفل الزفاف انتهى بمصيبة في يوركشاير

الوكيل الإخباري - لم تكن نهاية زفاف عروسين جميلة، كما ما كانا يتوقعان، بل كانت مأساوية وانتهت في المستشفى بسبب تهور العريس.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن علي زمان (26 عاما) وعروسه استقلا سيارة لامبورغيني تعود إلى أحد ضيوف حفل زفافهما الذي تم العام الماضي.

اضافة اعلان



وفي أثناء قيادة السيارة الفاخرة التي يزيد ثمنها عن 268 ألف دولار، دخل علي فيما يشبه سباق مع سائق عند إشارة ضوئية في منطقة برادفورد بمقاطعة يوركشاير.

وفي النهاية اصطدمت سيارة علي مع سيارة السائق الآخر، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل، بحسب استمعت إليه المحكمة أخيرا.



وأظهرت لقطات صادمة النيران وقد اشتعلت في السيارة الفاخرة، في حين هرعت خدمات الطوارئ إلى المكان.

المصدر - البيان