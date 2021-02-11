العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

الوكيل الإخباري - أكد الناطق ‏الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن فرق الاطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة تمكنت من إخماد حريق شب في احد المنازل .



ولفت السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" أنه نتج عن الحريق إصابة اربعة أشخاص بضيق في التنفس إثر استنشاقهم الادخنة والغازات المنبعثة من الحريق، حيث تم إخماده والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي أجزاء المنزل.

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وأضاف "عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وحالتهم العامة متوسطة" .



