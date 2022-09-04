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الأحد، 04-09-2022 09:31 ص

الفلافل تدخل 90 شخصاً المستشفى في العراق

كيفية_تحضير_الفلافل_على_الطريقة_اللبنانية


الوكيل الإخباري-تسببت وجبات فلافل في تسمم غذائي لنحو 90 شخصا في محافظة ميسان العراقية، في حادثة هي الثانية من نوعها في المحافظة خلال أقل من عام.

وقالت مصادر في شرطة ميسان، جنوبي العراق، إنه "تم تسجيل نحو 90 حالة إصابة بالتسمم جرّاء تناول وجبات الفلافل من أحد المطاعم الشعبية في قضاء المجر الكبير، وهرع المصابون للمستشفيات لتلقي العلاج".

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وبحسب المصادر ذاتها، "فمعظم المصابين بحالة جيدة، وخرجت غالبيتهم من المستشفيات، بينما بدأت السلطات المختصة تحقيقا مع المسؤولين عن المطعم الشعبي، لمعرفة سبب هذا التسمم".


ولحين انتهاء التحقيقات، فرضت السلطات الأمنية طوقا على المطعم، وأمرت بإغلاقه.


تنتشر مطاعم الفلافل بشكل كبير في أغلب المحافظات العراقية؛ إذ تعد من الأكلات الشعبية الرائجة، وتعد أكلة متكاملة من ناحية الجمع بين القيمة الغذائية العالية والكلفة القليلة؛ وهو ما يجعلها قريبة لأصحاب الدخل المحدود.

 

البيان

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