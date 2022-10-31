الفلبين ..حاولوا الفرار من عاصفة فابتلعتهم الأرض ودفنوا أحياء -صور

الوكيل الإخباري - ظن ضحايا انهيار طيني ضخم أحدثته عاصفة في قرية ساحلية فلبينية كانت تعرضت في السابق لموجة تسونامي قاتلة، ظنوا بالخطأ أن موجة مد قادمة، وركضوا إلى أرض مرتفعة ليدفنوا أحياء بسبب الطوفان المحمل بالصخور، حسبما قال مسؤول يوم الأحد.

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وانتشل عناصر الإنقاذ 18 جثة في الأقل، بينها جثث لأطفال، من التلة الطينية الواسعة التي تغطي الآن معظم قرية كسيونغ في مقاطعة ماغوينداناو جنوب البلاد.



وكانت المقاطعة من بين الأكثر تضررا من العاصفة الاستوائية "نالغاي" التي ضربت شمال غربي الفلبين في ساعة مبكرة من صباح الأحد.















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