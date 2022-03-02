القاتل الصامت يواصل حصد أرواح المصريين .. والضحية زوجان جديدان

الوكيل الإخباري - لقي زوجان مصريان مصرعهما داخل حمام شقتهما بمنطقة بولاق خنقًا بالغاز.



وأكدت التحريات أن الوفاة بسبب تسرب الغاز من السخان، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقارب الزوجين المتوفيين وشهود عيان، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

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وأضافت التحريات أن نوافذ الشقة وبابها سليمة من أي أعمال عنف، كما تم العثور على جثة الزوجين داخل الحمام وليس بهما أي إصابات، كما تبين أن الشقة معبأة بالغاز السام وهو ما يؤكد أن الوفاة بسبب تسريب الغاز ولا توجد شبهة جنائية.



وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة، وصرحت بدفن جثماني الزوجين وطالبت مباحث بولاق الدكرور باستكمال التحريات في الحادث.

البيان

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