القبض على المتهمين بقتل'نجلاء' داخل عيادة طبيب عيون في مصر - صورة

الوكيل الإخباري - ألقت الجهات الأمنية في مصر، القبض على مرتكبي واقعة قتل فتاة تدعى نجلاء داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري شهير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر.



120 ثانية قادت المباحث لضبط المتهمين، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن فريق البحث فحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية، وأثناء رحلة البحث توصلت القوات الى مقطع فيديو مدته 120 ثانية وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين بقتل نجلاء، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض على المتهمين.

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وكشفت التحريات والتحقيقات وفقا لصحيفة الوطن أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغ من رواد مول شهير ورواد عيادة عيون، بقتل فتاة داخل العيادة التى تقع فى مول شهير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة وتبين أن الجناة قتلوا الضحية خنقا وطعنا بعد أن جاء فى المناظرة، أن هناك آثار خنق حول الرقبة وطعن بجسدها، مما يشير إلى الجناة أكثر من شخص.





المصدر - البيان