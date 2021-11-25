الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

محمد أبو جارور في ذمة الله

منظمة حقوقية: معظم حالات العنف ضد المرأة من داخل اسرتها

طبيب أردني يوضح بشأن المتحورات المثيرة للقلق

امر دفاع جديد في الاردن اليوم لمواجهة جائحة كورونا

مندوبا عن الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون

تحويلات مرورية على طريق جابر عمان - المفرق

شكاوى من تعطل تفريغ الحبوب في العقبة والموانئ ترد - فيديو

الأمن : شخص يطعن شقيقه ويخفي جثته في الأغوار الجنوبية

مستشفى المؤسس يرد على اتهامات وفاة فتاة بعد خلع ضرس العقل

وزارة العمل تعلن عن توفر 200 فرصة عمل

الخميس، 25-11-2021 10:43 ص

القبض على رئيس جامعة مصرية لتقاضيه الرشوة

image


الوكيل الإخباري - تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين، تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقالت الرقابة الإدارية، في بيان لها، إن مبالغ الرشوة التي جرى ضبط المتهمين بسببها بلغت أربعه ملايين جنيه، مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

اضافة اعلان


وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد كانت الهيئة نفسها ضبطت في وقت سابق من اليوم مسؤولاً في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة  تورّط في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه.


وكشف مصدر أن السلطات الرقابية تعمل على هاتين القضيتين منذ فترة بعد رصد معلومات عنهما، وتمت مراقبة المتهمين حتى القبض عليهم متلبسين بالرشوة والفساد والمالي.


وتمت إحالة الموقوفين إلى النيابة التي حرزت الأموال المضبوطة والتسجيلات المرافقة، وتولت التحقيق معهم في مصر .

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61912ebfd4283

محكمة تفرج عن أمريكي بعد سجنه 43 عاماً ظلماً - صورة

الطائرة-في-المنام

انتحار روسي في طائرة عائدة من شرم الشيخ إلى روسيا

62020131463538

تلميذ يقتل زميله طعناً خلال مشاجرة في اليابان

قلعة

وفاة شاب إثر سقوطه من أعلى قلعة الكرك

7264571-1550369199

البرق يصعق 13 سجينا أثناء تناولهم الغداء في زيمبابوي

1-1332911

إنقاذ عامل باكستاني حاول الانتحار بابتلاع خليط إسمنتي في السعودية

أخبار متعلقة
3584535

تفاصيل مقتل طالبة على يد مزارع في مصر - صورة

ح

مصر.. اندلاع حريق في مدينة المحلة

6979f2af-0049-4b17-aba4-c57c1a7e2a21_16x9_1200x676

تفاصيل قيام مسن بحرق ابن أخته بالبنزين بسبب 20 جنيه في مصر - صورة

02f3bf36-e5a7-43c4-9b85-e32f325c5f63

العثور على جثة مصري مفصولة الرأس والأمن المصري يكشف التفاصيل

6191f96342360456a3707d14

أب يرتكب جريمة مروعة بحق ابنه ويقول: كنت بأدبه في مصر

2021_8_28_12_26_20_361

تأييد إعدام طبيب مصري ذبح زوجته وأبنائه الثلاثة خلال نومهم