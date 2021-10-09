القبض على سعودي أشعل النيران في سيارة - فيديو

الوكيل الإخباري - ألقت شرطة منطقة جازان في السعودية القبض على شخص أضرم النار في مركبة آخر.



وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي عبر حساب الأمن العام في السعودية بتويتر، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، لقيامه بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن سعودي وأضرم النار فيها وهرب من الموقع.

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وأوضح الرائد نايف حكمي، أن الجاني في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة الأولية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة في السعودية .

المصدر - البيان

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