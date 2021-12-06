الإثنين 06-12-2021
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الإثنين، 06-12-2021 10:30 ص

القبض على سيدة أمريكية تعيش مع جثة والدتها في منزلها

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الوكيل الإخباري -  ألقت الشرطة في مدينة نيو بدفورد بولاية ماساتشوستس الأمريكية، القبض على سيدة من ولاية نيو هامبشاير بتهمة الإساءة لجثة بعد أن احتفظت بجثة والدتها لأشهر بعد وفاتها.

وحضر عناصر الشرطة إلى المنزل نهاية أكتوبر الماضي لفحص الحالة الصحية بعد أن أبلغ الأقارب عن عدم رؤية الأم لأشهر.

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وقالت الشرطة إن ابنة المرأة رفضت السماح لعناصرها بالدخول والتفتيش، لكنهم عادوا بأمر تفتيش ووجدوا جثة الأم، وفقا لسي إن إن.

 

المصدر- البيان 

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