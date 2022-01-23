الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 04:50 م

القبض على شخصين اعتديا على موظف توصيل في عمّان

شرطة نجدة (1)


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تقدم موظف يعمل في احدى شركات التوصيل قبل ايام بشكوى بتعرضه للضرب بواسطة أداة حادة في اليد، والسرقة خلال توصيل طلب في منطقة رأس العين، بعد أخذ شخصين طلب التوصيل ورفضهما دفع ثمنه.اضافة اعلان


وأكد الناطق الاعلامي، أنه ومنذ لحظة الشكوى قام فريق تحقيق من ادارة البحث الجنائي بمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول الشخصين، حيث تم التمكن من تحديد هويتهما، وأُلقي القبض عليهما وبوشر التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما للقضاء.

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