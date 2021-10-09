السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 9-10-2021

شاهد.. ظهور مفاجئ لفتى الزرقاء بحفل تامر حسني

دراسة تكشف أهمية تغيير البلازما لعلاج المصابين بفيروس كورونا

الدكتور محمد قطيشات مديراً للجامعة العربية المفتوحة

الأردن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي السعودية

وليد المعاني: الأمور مقلقة

أولياء أمور أطفال التوحد يتضامنون مع الطفل سيف

تمديد التسجيل لدورة وكلاء الإعسار

184 مشغلا لخدمات البريد في الأردن

عودة التعليم عن بُعد .. مطالبات أولياء أمور بعد زيادة عدد إصابات كورونا

السبت، 09-10-2021 10:30 ص

القبض على شخص اعتدى على مسن في السعودية

iti7ad-urobi-saudi


الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على سعودي ضرب رجلاً مسناً في المنطقة الشرقية.

اضافة اعلان

 

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

 

وأضاف،وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
يمن

عائلة يمنية تسقط بسيارتها من منحدرات جبل في واقعة مفجعة - صور

73979720-56a792805f9b58b7d0ebcc45

القبض على سيدة سورية احرقت زوجها مع زوجته الاولى واطفالهما

تحطم

مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في جورجيا الأمريكية - فيديو

3612574355ab74c790f14a591919129

انقاذ شخص غرق في البحر الميت

1020218133922440152122

إنقاذ 3 أشخاص من داخل بئر في دابوق

img

لحظة ارتطام طائرة ملياردير ببناء ومقتله مع أسرته في ايطاليا - فيديو