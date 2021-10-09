القبض على شخص اعتدى على مسن في السعودية

الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على سعودي ضرب رجلاً مسناً في المنطقة الشرقية.



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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف،وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

المصدر - البيان