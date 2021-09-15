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الأربعاء، 15-09-2021 10:21 ص

القبض على شخص دهس فتاتين في السعودية - فيديو

سعودية


الوكيل الإخباري - ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على شخص دهس فتاتين بمركبته في أحد الأحياء السكنية.

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وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على قائد مركبة ظهر خلال مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بدهس فتاتين في أحد المناطق السكنية بالقصيم وهرب من موقع الحادثة.

 



المصدر - البيان 

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