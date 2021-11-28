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الأحد، 28-11-2021 10:04 ص

القبض على شخص زور إقامات في السعودية

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الوكيل الإخباري - ألقت الأجهزة الأمنية السعودية بمنطقة جازان القبض على مقيم لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص قيادة مركبات،وبيعها للعمالة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزوير، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير، وبيعها للعمالة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

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واضاف،تم ضبط الأدوات المستخدمة في ذلك وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة في السعودية .

 

المصدر - البيان 

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