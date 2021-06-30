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الأربعاء، 30-06-2021 07:01 م

القبض على شخص قتل فتاة اسيوية والقى جثتها في منطقة خالية

الامن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وقبل عدة ايام ورد بلاغ لمديرية شرطة الرمثا بوجود جثة متحللة في منطقة خالية من السكان في اللواء ، حيث تم التحرك للمكان برفقة المدعي العام والطبيب الشرعي للكشف عن الجثة وتحديد سبب الوفاة .

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واضاف الناطق الاعلامي انه بالكشف عن الجثة تبين انها تعود لانثى ومضى على وفاتها عدة شهور وهناك شبهات جنائية حول وفاتها، حيث شُكل فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي اقليم الشمال ومديرية الشرطة لمتابعة التحقيقات في القضية  .

وتابع الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن بعد ايام متواصلة من العمل وجمع المعلومات من تحديد هوية الفتاة والتي تبين انها من جنسية اسيوية ومعمم عن فقدانها ، وباستكمال التحقيقات وقع الاشتباه على شخص من جنسية اسيوية كذلك بأنه ارتكب الجريمة لوجود خلافات بينه وبين الضحية .

وبالبحث عن المشتبه به جرى تحديد مكان وجوده في احدى مناطق محافظة البلقاء وجرى التحرك للمكان والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وانه قتل الفتاة خنقاً منذ عدة شهور اثر خلافات سابقة بينهما والقي جثتها في منطقة خالية من السكان وتم احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

 




 

 


 

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