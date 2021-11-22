القبض على متهم استهزأ بعروسين من أصحاب الهمم في مصر

الوكيل الإخباري - بعد أن استغاثت بالنائب العام من تنمر شخص على زواجها، وبمتابعة وحدة الرصد والتحليل في مكتب النائب العام؛ أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام في مصر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت وحدة الرصد والتحليل قد رصدت يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري تداول مقطع مصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لفتاة من ذوي الهمم تستغيث بالمستشار النائب العام من تنمر شخص عليها وعلى ذوي الهمم، وبعرض الأمر عليه أمر بسرعة التحقيق في الواقعة في مصر .

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واستمعت النيابة العامة المصرية إلى المجني عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوي الهمم عبرَ صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي كتب المتهمُ تعليقًا قاصدًا التنمر عليهما، فاندفعت المجني عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوي الهمم ووجوب انخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك.

وباستعلام النيابة العامة المصرية عن بيانات مالك الخط الهاتفي الذي استخدمه المتهم في الحديث المشار إليه تبين أنه لسيدة بالإسكندرية، وبسؤالها قررت استخدام شقيقَها الخطّ منذ عامين، فاستجوبته النيابة العامة وأقر بارتكابه الواقعة مدعيًا أنه عقبَ تعليقه على صورة زواج اثنين من ذوي الهمم بأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مُعربًا عن استيائه من تلك الزيجة راشقَهُ كثيرون بالسباب، مما دفعه إلى ارتكاب وقائع التنمر المسندة إليه حسبما أدلى بها شهود الواقعة والمجني عليهم.

وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها في مصر .



المصدر- البيان

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