القبض على مرتكب جريمة القتل بهجوم مسلح في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ امس لمديرية شرطة جنوب عمان بتعرض مواطن للاصابة بعيارات نارية اثناء مسيره بمركبته من قبل شخص مجهول كان يستقل مركبة اخرى،وأُسعف للمستشفى بحالة سيئة وفي صباح هذا اليوم فارق الحياة متأثراً باصابته .



وأكد الناطق الاعلامي انه ومنذ لحظة التبليغ عن الحادثة تولى فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة التحقيق في القضية،حيث عمل الفريق على جمع المعلومات من مسرح الجريمة ومن المسار الذي اتبعه الضحية ليقود ذلك للاشتباه باحد الاشخاص والذي القي القبض عليه وبوشر التحقيق معه .



واشار الناطق الاعلامي الى انه ضبط بحوزة المشتبه به سلاح ناري جرى ارساله للمختبر الجنائي لمضاهاته والطلقات التي اصابت الضحية حيث ورد التقرير الفني بتطابق الطلقات مع السلاح وما زال التحقيق جارياً.

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