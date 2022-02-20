القبض على مطلق النار باتجاه رجال الامن في عوجان

الوكيل الاخباري - قال الناطق إلاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان قوة أمنية ألقت القبض مساء اليوم على أحد المطلوبين في منطقة عوجان في محافظة الزرقاء، إثر قيامه بإطلاق عيارات نارية مباشرة باتجاه رجال الامن العام، أثناء تجمع احتجاجي قبل أيام في المنطقة.



وأكد الناطق الاعلامي أنه جرى في حينه تحديد هوية ذلك الشخص الذي استهدف رجال الأمن، وتم التعميم عنه، وجرى اليوم تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه لاستكمال الاجراءات القانونية بإحالته للقضاء.

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