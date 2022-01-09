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الأحد، 09-01-2022 12:18 م

القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بالسعودية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة منطقة تبوك السعودية يوم السبت، القبض على مقيم لمحاولته سرقة جهاز صرّاف آلي.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن دوريات الأمن قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لمحاولته سرقة جهاز صرّاف آلي بعد كسره زجاج الغرفة والعبث بكاميرا المراقبة وفق صحيفة عكاظ.

وحسب المتحدث، جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة في السعودية .

 

البيان 

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