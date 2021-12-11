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السبت، 11-12-2021 10:38 ص

القبض على نجل مالك سلسلة محلات شهيرة بتهمة دهس 4 شباب في مصر

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الوكيل الإخباري - ألقت قوات الأمن بالجيزة في مصر  القبض على نجل مالك سلسلة تجارية شهيرة؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة 4 شباب في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، فجر الجمعة.

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وفور تلقي قوات الأمن المصري البلاغ عبر غرفة عمليات شرطة النجدة وجه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بسرعة التحرك وفحص مسرح الحادث.

 

قوات الشرطة المصرية انتقلت إلى موقع الحادث تنسيقا مع رجال المرور لرفع آثار الحادث، والوقوف على ملابساتها تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث.

 

المعاينة والتحريات التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن سيارة ملاكي ماركة "آستون مارتن" قيادة شاب يدعى "كريم.ا." نجل مالك سلسلة شهيرة اصطدمت بأخرى تقل 4 شباب، ما أسفر عن مصرعهم وهم كل من: عمر حمدي، سعيد حسن، عبد الله درويش ويوسف سباعي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد، من ضبط المتهم وتبين إصابته بكدمات وسحجات بالجسم وحالته مستقرة نظرا لوسائل الأمان والسلامة الجيدة بسيارته الفارهة التي يتخطى سعرها 4 ملايين جنيه.


في المقابل، سيخضع الشاب لكشف طبي لبيان تعاطيه لأي مواد مخدرة في أثناء قيادته للسيارة إبان وقوع الحادث.


في السياق نفسه، وصلت أسر ضحايا حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد إلى المستشفى العام لاستلام جثامين ذويهم الأربعة في مصر .


حالة من الحزن ممزوجة بصدمة سيطرت على أهالي الصبية الأربعة، وسط تعالي صرخات السيدات اللاتي اتشحن بالسواد مطالبين "عايزين حقهم.. شباب زي الورد راحوا في غمضة عين". 

 

المصدر - البيان 

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