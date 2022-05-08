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الأحد، 08-05-2022 10:22 ص

القبض على هندي قتل كفيله وزوجته قبل 10 سنوات في الكويت

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند


الوكيل الإخباري - أعلن المكتب المركزي الهندي للتحقيقات أنه قبض أخيرا على مطلوب كانت محكمة ابتدائية كويتية قد حكمت عليه غيابيا بالإعدام عام 2012 بعد إدانته بقتل كفيليه الكويتيين.

ووفقا لناطق باسم المكتب، فإن المدان الهندي الذي يدعى سانتوش كومار رانا، كان قد سارع إلى الهرب من الكويت بعد أن قتل كفيله وزوجته.

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وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الكويتية كانت قد سجلت لدى نظيرتها الهندية في أواخر العام 2016 مذكرة بحق ذلك المدان الهارب، وهي المذكرة التي طالبت بتسليمه إلى الكويت في إطار اتفاقية تبادل المجرمين المبرمة بين الدولتين.


ومن المقرر أن يتم التنسيق بين السلطات المعنية في الدولتين بخصوص تسليم المدان الهارب لاستكمال درجات محاكمته، وذلك على أساس أن اتفاقية تبادل المجرمين المبرمة بينهما تنص على ذلك في حال كانت عقوبة الجريمة ذات الصلة هي السجن أكثر من سنة.


وبتاريخ 29 فبراير 2012، كانت محكمة جنائية ابتدائية كويتية قد حكمت غيابيا على ذلك المتهم بالإعدام.

 

البيان 

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