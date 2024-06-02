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الأحد، 02-06-2024 01:55 م

القضاء التونسي يصدر حكمه على شاب قتل والده واعتدى على شقيقه

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الوكيل الإخباري - قررت الجهات القضائية في تونس الحكم بالسجن على شاب أقدم على طعن والده حتى الموت والاعتداء على شقيقه الصغير قبل أيام عدة.

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وحكم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بولاية بنزرت شمال تونس، يوم الجمعة، بالسجن في حق المتهم.

وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، أقدم شاب يبلغ من العمر 25 عاما، على قتل والده الطبيب البالغ من العمر 55 عاما بعدة طعنات بسكين بعد نشوب خلاف بينهما لأسباب مجهولة.

واعتدى الشاب أيضا بأدة الجريمة نفسها على شقيقه الأصغر قبل أن يلوذ بالفرار، وتمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وقالت مصادر صحية إن الضحية طبيب معروف في بنزرت.

 

لبنان 24

 

 

 




 

 


 

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