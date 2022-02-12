القضاء المصري يصدر أسرع حكم في قضية هزت مصر

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الجنايات في مصر حكمها في قضية وفاة الفتاة هايدي بالشرقية، في أسرع حكم قضائي تشهده مصر بعد عدة أيام من انتحار الفتاة بسبب الابتزاز الإلكتروني.



وقضت المحكمة "بإدانة المتهمتين الأولى والثانية الشقيقتين منى وعزة بالسجن 10 سنوات بتهمة التهديد، وعلى المتهمين الثلاثة إسلام ومحمد وغندورة والدة الشقيقتين بالسجن 6 سنوات بتهمة الاشتراك مع باقي المتهمين بارتكاب الجريمة، في واقعة الطالبة هايدي ضحية الابتزاز الإلكتروني".

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وكانت النيابة العامة، قد أحالت 5 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورا خادشة للمجني عليها، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

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