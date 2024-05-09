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الخميس، 09-05-2024 10:11 ص

الكشف عن تفاصيل جريمة قتل مروعة في السعودية

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل جريمة قتل مروعة نفذها مواطن سعودي خطف امرأة إلى "مكان ناء بعيد عن الغوث"، معلنة تنفيذ حكم الإعدام به.

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وقالت الداخلية السعودية في بيان لها أمس الأربعاء: "أقدم صالح بن ماضي بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية - على تعاطي مادة الامفيتامين المخدرة وإركاب امرأة في سيارته والذهاب بها لمكان ناء بعيدا عن الغوث والاعتداء عليها بالضرب والطعن.


وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية السعودية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه".


وأشار البيان إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني يوم الأربعاء في منطقة جازان".

 

 

روسيا اليوم 

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