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الإثنين، 07-08-2023 07:02 ص

الكشف عن تفاصيل واقعة مأساوية في القاهرة على الكورنيش

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الوكيل الاخباري - كشفت تحريات مباحث القاهرة في مصر عن تفاصيل مؤلمة بخصوص غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة على كورنيش المعادي، في حين أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

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وانتقل ضباط المباحث والحماية المدنية بصحبة فريق الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ بغرق ثلاث فتيات في كورنيش المعادي، حيث تبين أنهن شقيقات، بينما تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ شقيقتهن الرابعة.


وعملت الأجهزة المختصة على انتشال جثتي فتاتين منهن، فيما تواصل البحث الثالثة، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.


وقررت النيابة العامة نقل الجثتين إلى المشرحة وانتداب طبيب شرعي للتأكد من سبب الوفاة، فيما جرى نقل الفتاة الرابعة المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما طالبت النيابة مباحث القاهرة باستكمال التحريات والكشف عن الغموض الذي يلفها.


وأفادت التحريات بأن أعمار الشقيقات الأربع تتراوح بين 22 و34 عاما، حيث نزلن إلى نهر النيل بمنطقة المعادي هربا من ارتفاع درجات الحرارة، لكن تيار المياه جرفهن إلى المنطقة الخطيرة ما تسبب في الحادثة المأساوية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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